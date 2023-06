Whatsapp, dalla beta arriva un'altra novità che farà felici molti utenti

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia secondo cui Whatsapp sta testando i video messaggi da 60 secondi. Dalla beta dell’applicazione per Android arriva un’altra novità relativa ad una funzione che potrebbe interessare molti.

Nella fattispecie, nella beta di Whatsapp Business 2.23.13.5 per Android è emerso che l’applicazione sta testando la possibilità di utilizzare due account sullo stesso smartphone, dalla stessa app, in maniera simile a quanto avviene per Telegram.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, gli ingegneri stanno implementando un menu che consentirà agli utenti di scegliere a quale utente vogliono accedere. Si tratta di un sistema particolarmente utile per coloro che utilizzano Whatsapp Business, e che permetterà loro di gestire e separare sullo stesso dispositivo le conversazioni personali da quelle di lavoro.

WABetaInfo suggerisce che sebbene questa funzione sia al momento presente solo sulla beta di Whatsapp Business, non c’è nulla che suggerisce che sia una feature esclusiva per gli utenti provvisti di account aziendali. Probabilmente, nelle prossime settimane ne sapremo di più ed avremo modo di capire quando vedrà la luce per il pubblico.

Attualmente la funzione è in fase di sviluppo e nulla suggerisce che sia pronta per il lancio imminente. Ovviaente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.