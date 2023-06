Whatsapp, dalla beta arriva la possibilità di inviare foto ad alta qualità

Nello stesso giorno in cui Whatsapp ha introdotto i Canali, dalla beta Android ed iOS arriva la notizia che l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta ha iniziato i test di una funzione molto attesa dagli utenti: la possibilità di condividere foto ad alta qualità.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, nell’interfaccia grafica che viene mostrata nel momento in cui si invia una fotografia ad un amico, sulla parte superiore è presente l’opzione “HD” che se cliccata provvede a mandare lo scatto applicando una compressione più leggera rispetto a quella che solitamente effettua l’applicazione. Ciò garantisce un invio efficiente ed allo stesso tempo a qualità più elevata delle foto, che non sgraneranno come avviene oggi.

L’invio a qualità standard infatti avviene alla risoluzione 1600x1052 pixel, mentre facendo tap su “HD” l’app provvede a mandare le immagini alla qualità 4096x2692 pixel. Il miglioramento, insomma, è davvero notevole.

La funzione a quanto pare almeno nella prima beta è limitata alle immagini e non riguarda gli aggiornamenti di stato o i video. Non è però da escludere che Meta decida di portarla anche in altre parti dell’applicazione.

Di recente, intanto, Whatsapp ha portato il supporto multi-dispositivo anche nel nostro paese su iOS. L’applicazione può infatti essere utilizzata su più device in contemporanea.