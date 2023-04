Whatsapp, nella nuova beta una feature molto richiesta: così cambia l'inoltro dei messaggi

Continuano le novità di Whatsapp: dopo che, con la Beta per Android di Pasquetta, Whatsapp è stato esteso a due device con il medesimo account, oggi, sempre su Android, arriva un'altra feature molto richiesta dagli utenti. Questa volta, a ricevere un redesign dagli ingegneri di Meta sono i messaggi inoltrati su Whatsapp.

Come riporta WABetaInfo, la Beta 2.23.8.22 di Whatsapp per Android permette agli utenti di aggiungere una descrizione ai documenti inoltrati. La funzione è attiva sulle immagini, i video, le GIF e tutti i file che rientrano nella tipologia "documento". Il rollout della feature è in corso in queste ore, ma sembra essere limitato ad alcuni beta tester, e non a tutti.

La feature era da molto richiesta dagli utenti perché l'impossibilità di "spiegare" agli interlocutori i messaggi inoltrati rischiava in passato di creare seri problemi di comprensione nelle chat, specie quelle di gruppo. Ora, invece, l'utente potrà scegliere se inoltrare un documento incorporando il testo originale del messaggio (come già avviene, dunque) oppure se cancellare quest'ultimo o, ancora, se sostituirlo con quest'ultimo.

Potete dare un'occhiata al funzionamento della funzione nell'immagine in calce a questa notizia. Come potete vedere, se deciderete di modificare la caption originale di un messaggio inoltrato, la vostra revisione verrà inviata in un messaggio separato al vostro interlocutore (o ai vostri interlocutori), che così potrà (o potranno) capire che la vostra descrizione non è necessariamente uguale a quella originale del messaggio.

Sfortunatamente, il nuovo aggiornamento, che per ora è limitato ai soli utenti beta, porta con sé anche qualche piccolo problema, bloccando il download di documenti e video per alcuni dei tester che lo hanno installato. A questi ultimi, Meta richiede di pazientare fino al prossimo update, che però non richiederà più di qualche giorno.