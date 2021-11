Whatsapp: l'ultima beta introduce nuove funzioni per le reaction e gli sticker, ecco quali

Whatsapp continua ad accogliere nuove feature con le sue versioni beta: pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell'arrivo delle reazioni ai messaggi di Whatsapp, ma già oggi la piattaforma sembra aver introdotto un'altra funzione collegata a queste ultime. Infatti, con la nuova beta dell'applicazione è possibile vedere le info di ciascuna reaction.

La novità è stata riportata dal portale WABetaInfo, specializzato nell'analisi delle versioni beta di Whatsapp, che ha anche ricordato che la beta che comprende le reazioni ai messaggi non è disponibile per tutti, ma solo per alcuni dispositivi selezionati che utilizzano il sistema operativo iOS. Le reaction, secondo WABetaInfo, sarebbero in fase di testing da alcuni mesi ormai, e ora Whatsapp avrebbe deciso di permettere agli utenti dei gruppi di vedere chi le ha utilizzate per rispondere ai messaggi.

Nel menu delle reaction sull'app mobile di Whatsapp, infatti, sono ora presenti diversi sottogruppi: il principale è All, che raccoglie tutte le reaction lasciate a un messaggio e il nome degli utenti che le hanno utilizzate. Le altre tab, invece, mostrano separatamente le singole reaction e chi le ha usate per rispondere ai messaggi: quest'ultima funzione dovrebbe essere particolarmente utile nei gruppi con molti utenti, mentre non sarà implementata nelle chat private. Non è chiaro se in futuro Whatsapp deciderà di inserire, tra i dati visibili a tutti gli utenti, anche la data e l'ora di utilizzo delle reaction, alla pari di quanto viene già fatto con i messaggi standard.

Inoltre, nell'ultima beta di Whatsapp è stata scoperta una nuova funzione relativa agli adesivi, dopo l'implementazione della feature di creazione degli sticker su Whatsapp Web. Con la beta 2.21.13.15 di Whatsapp per Android, l'app ha introdotto la possibilità di inoltrare gli sticker senza prima salvarli nell'elenco di quelli utilizzati. Si tratta di un aggiornamento minore, ma che potrebbe risultare particolarmente gradito agli "artisti" degli sticker di Whatsapp e a chi tende ad inoltrarli su più chat al contempo.