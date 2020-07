Whatsapp, dalla beta di iOS arriva una funzionalità molto richiesta

Whatsapp ha rilasciato la beta 2.20.80 dell'applicazione per iOS, che porta con se una novità molto richiesta dagli utenti, che è destinata a migliorare in maniera importante l'esperienza d'uso ed immediatezza dell'applicazione.

In concomitanza con il lancio di iOS 13.6, infatti, gli sviluppatori di Whatsapp hanno finalmente attivato per i partecipanti al programma beta le scorciatoie per i contatti nel foglio di condivisione.

Cosa significa? Che coloro che installeranno la versione dimostrativa, e presto anche la build finale, potranno inviare documenti e foto senza dover aprire necessariamente Whatsapp, ma semplicemente cliccando sul pulsante condividi e selezionando nella parte superiore del foglio di condivisione il contatto scelto tra quelli con cui si chatta più frequentemente.

A dire la verità qualche utente già negli scorsi mesi aveva avuto modo di attivare la funzione nella versione pubblica dell'applicazione, segno che evidentemente lo sviluppo procede a buon punto ed il lancio potrebbe essere vicino.

Telegram e Facebook Messenger, che rappresentano i principali concorrenti di Whatsapp, supportano già da tempo questa funzione, che è particolarmente utile durante lo scambio dei file o fotografie, in quanto è possibile selezionarli direttamente dalle app dedicate (ad esempio da File o dall'app Foto) per inviarli agli amici senza passare direttamente per il client di messaggistica.

Nessuna informazione invece sull'integrazione con Facebook Messenger.