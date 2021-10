WhatsApp, nella beta iOS ci sono novità riguardo le reazioni ai messaggi

A inizio settembre abbiamo avuto occasione di vedere per la prima volta come appaiono le nuove reazioni ai messaggi WhatsApp, feature ancora in fase di sviluppo e dall’introduzione definitiva attesa per i prossimi mesi. Ebbene, giusto nella giornata odierna sono giunte novità interessanti per questa funzionalità.

Come spesso accade in questo casi, a parlare nel dettaglio dell’attività degli sviluppatori WhatsApp sono stati gli esperti di WABetaInfo. Accedendo alla beta iOS 2.21.210.15 del servizio di messaggistica di casa Facebook, essi hanno scovato impostazioni inedite dedicate alle reazioni ai messaggi. In particolare, nel pannello per la gestione delle notifiche ci sarà una voce dedicata alle “Notifiche delle reazioni”. Come per altre notifiche, esse si potranno attivare e disattivare a piacimento, ma si potrà anche personalizzare il suono corrispondente.

In altre parole, in seguito al rilascio delle reazioni ai messaggi WhatsApp gli utenti riceveranno notifiche apposite ogni singola volta che qualcuno reagirà nelle chat, sia individuali che di gruppo. Allo stato attuale, la corretta visualizzazione delle reazioni è possibile solamente per gli utenti iscritti alla closed beta. Si prevede il rilascio della funzionalità nella public beta nelle prossime settimane, mentre la versione stabile dell’applicazione dovrà attendere almeno un mese.

Tra le altre novità notate recentemente figura, in particolare, la crittografia end-to-end per backup WhatsApp lanciata pochi giorni fa.