Whatsapp: con la nuova beta per iOS sarà possibile fermare e riprendere gli audio

Pochi giorni fa abbiamo scoperto che Whatsapp sta lavorando a un'app per iPad, ma le novità in serbo dal servizio di messaggistica per gli utenti Apple non sembrano essere finite. Infatti, stando a quanto riportato da WABetaInfo, l'ultima beta di Whatsapp per iOS permette di mettere in pausa le registrazioni vocali e ricominciarle successivamente.

Poco più di un mese fa, è emerso che Whatsapp stava aggiornando i messaggi vocali, inserendo feature interessanti come la possibilità di fermare e riprendere gli audio o di riascoltarli prima di inviarli. Tuttavia, le funzioni non sono ancora state implementate, e alcuni utente hanno iniziato a credere che i rumor delle scorse settimane fossero sbagliati.

Al contrario, alcune di queste feature sono state aggiunte all'app di messaggistica con le versioni beta di Whatsapp 2.21.230.16 e 2.21.230.13 sui dispositivi iOS. In particolare, le ultime beta dell'applicazione permettono agli utenti di mettere in pausa la registrazione e di riprenderla in un secondo momento, mentre la feature di riascolto degli audio non sembra ancora essere stata implementata.



Al momento, comunque, non tutti gli utenti beta hanno ricevuto l'aggiornamento, il cui rollout potrebbe avvenire nelle prossime ore o potrebbe essere limitato a pochi dispositivi. La diffusione delle nuove funzioni per gli utenti non iscritti al programma beta potrebbe invece avvenire con la prossima versione stabile di Whatsapp, che però non è ancora stata annunciata da Meta. Intanto, potete dare un'occhiata alla nuova interfaccia degli audio nell'immagine in calce.