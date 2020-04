Whatsapp: dalla beta nuove informazioni sul supporto multi-dispositivo

Dopo l'arrivo delle videochiamate ad 8 persone su Whatsapp, gli sviluppatori della popolare applicazione stanno continuando a lavorare su un'altra funzione molto attesa dagli utenti: la possibilità di usare il client su più dispositivi in contemporanea. Nell'ultima beta i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato delle interessanti novità.

Come ampiamente riportato, presto Whatsapp si potrà utilizzare su più device contemporaneamente, senza essere disconnessi da quello principale quando si prova ad effettuare i login su un altro.

Nella beta 2.20.143 dell'applicazione per Android, è stato scoperto il sistema che permetterà agli utenti di trasferire i dati tra due smartphone. Come mostriamo negli screenshot in calce, infatti, nel pannello "Log in on a new device" è stata implementata una funzione che si baserà sulla connessione WiFi per il trasferimento dei pacchetti.

WABetaInfo sottolinea che al momento non sono disponibili informazioni su cosa si potrà passare da un dispositivo all'altro, anche se è facile immaginare si tratti di conversazioni, foto, video e dati contenuti al loro interno. La funzionalità al momento è ancora in fase di sviluppo, ed il supporto multi-dispositivo ancora non è attivo per il pubblico. Il blog dedicato al mondo Whatsapp l'aveva scovata perla prima volta ad inizio autunno, e trattandosi di una novità molto complessa è improbabile ipotizzare un lancio nell'immediato futuro.