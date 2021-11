Whatsapp: con la nuova beta potrete decidere chi vedrà il vostro ultimo accesso e chi no!

Whatsapp sta vivendo grandi cambiamenti in questi giorni: dopo la modifica del design di gruppi e profili per gli utenti di Whatsapp Beta, infatti, potrebbe essere in arrivo una feature per la tutela della privacy che molti aspettavano. Stiamo parlando della possibilità di nascondere l'ultimo accesso a dei contatti specifici.

Finora, Whatsapp ha permesso agli utenti di nascondere l'ultimo accesso oppure di tenerlo visibile per tutti, senza distinzioni. Le cose però potrebbero cambiare con la prossima release dell'applicazione, poiché, secondo quanto segnalato da WABetaInfo, la Beta 2.21.33.14 del servizio di messaggistica permette agli utenti di determinare chi può vedere il loro ultimo accesso e chi no.

In particolare, come potete vedere dall'immagine in calce, potrete decidere se mostrare l'orario dell'ultimo login sulla piattaforma a "tutti", a "nessuno", a "i miei contatti", cioè solo ai numeri di telefono presenti tra i vostri contatti, oppure a "i miei contatti eccetto...", selezionando manualmente i numeri che saranno impossibilitati a vedere il vostro status online.

Il problema della privacy degli orari di accesso è stato da tempo risolto su molte app di messaggistica istantanea, e Whatsapp è solo l'ultima ad unirsi al gruppo: per esempio, Telegram permette di selezionare gli utenti con cui condividere l'ultimo accesso, adottando un approccio opposto a quello dell'app di Meta, in modo da scambiare dettagli sensibili solo con la famiglia oppure con gli amici più stretti. Intanto, sempre per tutelare la privacy degli utenti, Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare i messaggi in ogni momento.