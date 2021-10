WhatsApp, ultima beta risolve bug notifiche e introduce grandi novità per emoji

Assieme alla disponibilità del trasferimento delle chat da iPhone ad Android, WhatsApp riceve altre importanti novità grazie all’ultima versione beta. In primis, è stato risolto un problema con le notifiche dell’app. A questo fix, però, sono state aggiunte anche feature interessanti per quanto riguarda le emoji di coppia.

Come spesso accade in questi casi sono, ancora una volta, gli esperti colleghi di WABetaInfo a scoprire queste funzionalità. Per quanto riguarda il fix ai suoni delle notifiche, a quanto pare il problema consisteva nella disabilitazione dell’opzione per le notifiche pop-up sulla schermata delle impostazioni su WhatsApp Beta 2.21.22.6 per Android. Diversi utenti su Twitter hanno segnalato questo disguido e, in seguito al rilascio dell’ultima beta 2.21.22.8, il tutto sembra risolto.

Il team di sviluppatori del servizio di messaggistica non si è fermato a tale punto, ovviamente. Da oggi, la medesima versione beta accessibile ai tester include anche una vasta gamma di opzioni per personalizzare le emoji di coppia. In futuro, quando si selezionerà una fra le tante emoji con due persone in primo piano sarà possibile scegliere il colore della pelle di entrambe, componendo quindi una nuova emoji personalizzata. Il procedimento lo potete vedere in calce alla notizia, grazie alla serie di screenshot catturata da WABetaInfo. Tutto ciò sarà accessibile nella versione stabile a tempo debito; al momento non è nota alcuna data di rilascio ufficiale.

Sempre a proposito di WhatsApp, il servizio di messaggistica sta per ricevere anche una piccola feature per inviare correttamente lo Stato.