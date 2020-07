Whatsapp sta bloccando il profilo a molti utenti: ecco perchè

Negli ultimi giorni molto utenti al momento dell'accesso in Whatsapp si sono trovati di fronte un messaggio d'errore in cui venivano informati che "il numero di telefono è sospeso dall'uso di Whatsapp", con tanto di invito a contattare l'assistenza del servizio di messaggistica istantanea.

Partiamo da un presupposto: se avete ricevuto questo messaggio è altamente improbabile che possiate tornare ad usare Whatsapp dal numero associato. Le motivazioni di questo blocco sono collegate all'utilizzo di applicazioni di terze parti come Whatsapp Plus che, teoricamente, promettono un'ampia gamma di funzionalità non ancora presenti sulla versione pubblica dell'app, tra cui la possibilità di modificare i messaggi dopo l'invio oppure di usare simultaneamente lo stesso account su vari smartphone.

I termini e condizioni del servizio però impediscono tali usi e prevedono proprio il ban per coloro che si affidano a questi espedienti. Attraverso questo sistema, inoltre, Whatsapp vuole anche scoraggiare l'uso di applicazioni non ufficiali che potrebbero essere pericolose non solo per i profili ed i numeri associati, ma anche per i messaggi inviati (che potrebbero finire nelle mani di non si sa chi) e degli smartphone.

In un post pubblicato sul proprio account Reddit, Whatsapp raccomanda a più riprese di non usare app moddate, anche perchè alcune funzioni come l'uso simultaneo su più dispositivi sono in fase di sviluppo.