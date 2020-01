Whatsapp bocciato dall'ONU: 'Non è un metodo di comunicazione sicuro'

Whatsapp viene bocciato dalle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito, dopo l'hacking dello smartphone di Jeff Bezos ai funzionari dell'ONU sarebbe stato proibito di utilizzare la piattaforma di messaggistica istantanea per lo scambio di comunicazioni ufficiali. Il rumor è stato confermato anche in via ufficiale.

Un portavoce infatti ha dichiarato che "le Nazioni Unite non considerano Whatsapp sicuro".

Il funzionario si è anche riferito al possibile coinvolgimento del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nell'attacco informatico a Bezos nel 2018, che secondo un'inchiesta pubblicata di recente dal Guardian sarebbe avvenuto attraverso un malware mascherato da video inviato dallo stesso Salman al CEO di Amazon e che ha portato alla scoperta della relazione extraconiugale che è sfociata nel divorzio della scorsa estate.

Farhan Haq, un portavoce dell'ONU, in risposta ad una richiesta di commento ha affermato che "ad ogni alto funzionario delle Nazioni Unite è stato ordinato di astenersi dall'utilizzare Whatsapp per le comunicazioni ufficiali, poichè non è sicuro. Quindi, non penso che il segretario generale lo usi". Haq ha anche sottolineato che le linee guida ufficiali sono state date a Giugno dello scorso anno.

In risposta alle dichiarazioni, Whatsapp ha affermato che "ogni messaggio privato è protetto dalla crittografia end-to-end per impedire a Whatsapp o terze parti di visualizzare i messaggi. La nostra tecnologia è crittografata, sviluppata insieme a Signal e rimane la migliore fino ad oggi, essendo molto apprezata dagli esperti di sicurezza".