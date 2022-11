WhatsApp, a breve sarà possibile usare lo stesso account su più smartphone: novità da beta

Già conosciamo da oltre un anno la feature multi-dispositivo di WhatsApp: nel settembre 2021, difatti, è stata lanciata la beta in Italia per consentire l’accesso a WhatsApp Web e Desktop senza avere lo smartphone connesso a Internet. Ora, però, la funzionalità sembra prossima a supportare l’utilizzo di un account su più dispositivi mobili.

Come oramai da prassi, sono stati gli attenti colleghi di WABetaInfo a individuare nella giornata odierna questa importante novità su WhatsApp Beta 2.22.24.18 per Android. All’apparenza, questo aggiornamento non sembra includere nuove opzioni per il supporto multi-dispositivo. In realtà, premendo sui tre puntini in alto a destra durante l’attivazione dell’account su un nuovo smartphone si accede alla voce inedita “Collega un dispositivo”. Grazie a essa, si può scannerizzare un codice QR da un telefono con WhatsApp già collegato.

Così facendo, è possibile usare un secondo smartphone o tablet come device secondario per un account unico. Curiosamente, al momento l’app riporta la funzionalità come “WhatsApp su Tablet Android”, ma non è ragione di preoccupazione: semplicemente, la feature è stata riportata sui telefoni cellulare con OS di casa Google mantenendo una build simile a quella vista su tablet. Ricordiamo, a tale proposito, che lo scorso settembre il supporto multi-dispositivo è arrivato su tablet Android.

Non è comunque ancora chiaro quando l’altrimenti detta “Companion Mode” debutterà su una iterazione stabile del servizio di messaggistica per supportare l’utilizzo di più smartphone. Per ora, non ci resta che portare pazienza.