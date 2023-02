WhatsApp a breve ruberà una feature molto utile da Telegram

C’è un’altra funzionalità molto utile in arrivo su WhatsApp: dopo avere scovato l’upload delle foto a piena qualità, gli attenti colleghi di WABetaInfo hanno notato nell’ultima beta del servizio di messaggistica una feature in arrivo ripresa direttamente da Telegram. Di cosa si tratta?

All’interno della beta per Android dal numero 2.23.3.17, scaricabile in pochi secondi se siete iscritti al programma tramite Google Play Store, è arrivata finalmente la possibilità di appuntare i messaggi in cima alle chat. Questa feature è già disponibile sul servizio di Pavel Durov da diversi anni, tanto che si possono “pinnare” più messaggi contemporaneamente, mentre l’app verde è rimasta alquanto indietro.

L’utilità della feature è innegabile: nelle conversazioni di gruppo è fondamentale tenere traccia dei messaggi più importanti, specie se si tende a scrivere molti messaggi ogni giorno. Dato che si trattava di una mancanza non indifferente, pertanto, gli sviluppatori interni a Meta hanno agito il più rapidamente possibile per implementare la feature.

Certo, al momento si tratta di una “bozza” ancora in beta, ma il suo lancio futuro è praticamente certo. Non essendoci una tempistica chiara su quando la funzione verrà distribuita al pubblico, non ci resta che portare pazienza per i prossimi mesi in attesa del fatidico update stabile.

Restando sul servizio di messaggistica verde, sapevate che ora è possibile ripristinare le chat su iPhone tramite Google Drive?