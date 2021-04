WhatsApp Business riceve novità importanti lato e-commerce per carrelli e cataloghi

In attesa dell’approdo ufficiale dell’ultima, utile novità da noi vista per la condivisione di foto e video in chat, gli sviluppatori di casa WhatsApp hanno rivelato l’arrivo di una ulteriore serie di aggiornamenti per migliorare la crescente suite di feature pensate per aiutare le aziende nelle loro iniziative di e-commerce nella piattaforma.

Secondo anche quanto ripreso dai colleghi di TechRadar, queste funzionalità arriveranno nel corso della prossima settimana e consentiranno ai titolari di aziende possessori di account WhatsApp Business di creare e gestire l’intero inventario della propria azienda tramite browser o applicazione desktop e non solo via smartphone. Questa misura è stata ritenuta fondamentale dagli sviluppatori in quanto, stando ai dati da loro raccolti, il 68% degli adulti ha più possibilità di acquistare beni e servizi da un’azienda se risulta disponibile un numero WhatsApp a cui contattarla.

Inoltre, altra novità in arrivo riguarda i carrelli che, al momento, hanno un design che permette ai clienti di sfogliare i cataloghi, selezionare più articoli e notificare a un'azienda ciò che desiderano acquistare tramite un semplice messaggio. Tuttavia, fino a oggi le aziende non erano in grado di nascondere gli articoli non disponibili, ergo WhatsApp ora ha introdotto una feature molto semplice per nascondere gli articoli esauriti, garantendo così una gestione del catalogo più efficiente. Gli amministratori del sito web, in seguito, potranno riattivare gli articoli al ritorno di pezzi in magazzino.

Tra le altre feature in arrivo appare anche la migrazione della cronologia delle chat tra Android e iOS e viceversa.