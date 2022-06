Whatsapp cambia ancora: nuove opzioni per le reazioni ai messaggi

Sono passate diverse settimane al lancio delle reaction su Whatsapp ed a quanto pare gli sviluppatori dell’app targata Meta sono pronti a cambiarle già, potenziandole ed introducendo delle importanti novità.

Secondo quanto spiegato da WABetaInfo, da sempre informato su tutto quanto concerne il mondo di Whatsapp, nell’ultima versione beta dell’app sarebbe stato introdotto, nel tab che permette di inserire una reazione ad un determinato messaggio, un pulsante + che permette di scegliere come reazione una delle centinaia di emoji Unicode disponibili sul dispositivo.

In questo modo, di fatto, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare ancora di più le reazioni e rendere l’esperienza utente su misura per le loro esigenze.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, dal momento che lo stesso Zuckerberg in fase di lancio dell’aggiornamento che ha introdotto le reaction aveva lasciato intendere che l’app avrebbe presto aggiunto nuove opzioni per gli utenti.

La funzione è ancora in fase di test, e potrebbe volerci un pò prima di vederla all’opera. Come sempre, non sono state diffuse molte informazioni sulla data di lancio e vi terremo aggiornati non appena giungeranno ulteriori dettagli, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.

Nel frattempo, la scorsa settimana Whatsapp ha introdotto nuove opzioni per le videochiamate.