WhatsApp cambia l'anteprima dei link nelle chat: ecco come appaiono ora!

Mentre WhatsApp Web riceve novità per la modifica delle immagini, nell’ultima versione stabile dell’applicazione per smartphone del servizio di messaggistica è finalmente approdata la visualizzazione migliorata dei link in chat, così da migliorare la visione delle anteprime dei contenuti d’interesse e comprendere meglio di cosa si tratta.

Ricordiamo, infatti, che tale novità è stata introdotta nella versione beta 2.21.14.15 di WhatsApp e consisteva semplicemente nell’ingrandimento della schermata di anteprima dei link supportati, dettaglio che sul servizio rivale Telegram già esiste da tempo ed è particolarmente apprezzato dall’utenza.

Come avrete notato, abbiamo parlato di “link supportati”. Ebbene sì, perché tale funzionalità rilasciata nelle ultime ore su WhatsApp per Android e iOS funziona soltanto se il sito Web di cui il collegamento inviato nelle chat supporta la feature. Esattamente come nel caso di Telegram, dunque, non tutte le pagine linkate in chat godranno di una visualizzazione migliorata dell’anteprima, ma così facendo almeno il servizio di messaggistica di casa Facebook Inc. finalmente la supporterà ove possibile.

Come segnalato da WABetaInfo, da cui anche l'immagine dimostrativa in calce alla notizia, per ottenere la feature sarà necessario scaricare le ultime versioni di Android e iOS, rispettivamente dai numeri 2.21.17.15 e 2.21.160.17. Dato che il rollout è già stato avviato, sarà poi sufficiente provare vari link nelle chat di gruppo o personali per comprenderne nel dettaglio il funzionamento.

Recentemente abbiamo segnalato l’invio di strani messaggi per la “persona sbagliata” dall’estero, ai quali dovrete fare particolare attenzione nel caso ne riceviate uno.