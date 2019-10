Whatsapp cambia le chat silenziate. Le novità dell'ultimo aggiornamento

Whatsapp con l’ultimo aggiornamento rilasciato per iOS ed Android ha apportato un’importante novità al comparto che gestisce le chat silenziate. Come evidenziato nel changelog ufficiale, che proponiamo in calce, a seguito dell’aggiornamento se si sceglierà di silenziare una chat, non sarà più visualizzato il badge sull’icona

Di seguito la lista completa delle modifiche:

Se ricevi nuovi messaggi in una chat in modalità silenziosa, non visualizzerai più il badge di notifica sull'icona dell'app;

Le nuove guide per l'allineamento ti aiuteranno a posizionare sticker, emoji e altro quando modifichi un file multimediale.

La modifica entrerà in vigore a seguito dell’installazione della versione 2.19.110, ed ha un peso di 87 megabyte sull’App Store di iOS.



Si tratta senza dubbio di una novità importante, che segue le segnalazioni arrivate da parte degli utenti. Whatsapp evidentemente ha deciso di accogliere le richieste per evitare fraintendimenti.



Qualche settimana fa gli sviluppatori hanno anche introdotto delle modifiche al sistema di gestione dei gruppi, con delle nuove opzioni che permettono di bloccare l’aggiunta indesiderata nei gruppi da parte di persone che non figurano nella lista contatti ed in rubrica

Ancora nessuna novità invece dal fronte del tema scuro, che resta in fase beta su Android per gli iscritti al programma.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova aggiunta, nel frattempo.