WhatsApp cambia design chiamate in-app: ecco come saranno!

WhatsApp sta ricevendo in queste ore una nuovissima interfaccia utente dedicata alle chiamate vocali in-app. Si tratta di una delle feature più utilizzate in tutto il mondo e che, secondo diversi utenti, necessitava proprio di un “restyling”. Ebbene, signore e signori, finalmente sta arrivando!

Grazie ai soliti, attenti colleghi di WABetaInfo possiamo vedere che nella beta di WhatsApp per Android numero 2.22.5.4 è stata rilasciata l’interfaccia di chiamata dell’immagine allegata in calce alla notizia. Come noterete dai due screenshot in-app uniti in un’unica foto, il design cambia notevolmente rispetto a quello che conosciamo oggi.

Sia nel caso della chiamata one-on-one, ovvero tra soltanto due persone, sia nel caso delle chiamate vocali di gruppo, WhatsApp passa dallo sfondo nero uniforme a una divisione più evidente delle varie persone coinvolte nella conversazione, rendendo più pulita e chiara l’interfaccia e le varie feature disponibili nella barra inferiore, ovverosia il tasto per mutare l’audio, il microfono, attivare la webcam e chiudere la chiamata.

Gli osservatori di WABetaInfo negano la possibilità di personalizzare lo sfondo, come si potrebbe pensare dagli screenshot stesso, ma non va esclusa a priori per un lancio futuro. Ciò che importa è che la schermata ora è decisamente più elegante, chiara e bella da vedere. Quando arriverà in via definitiva? Trattandosi di un approdo graduale in beta, potrebbe essere questione di settimane come di qualche mese.

Nel frattempo, si sta avvicinando anche il lancio delle reazioni ai messaggi WhatsApp.