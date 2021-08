WhatsApp cambia idea: app utilizzabile anche senza accettare i Termini di Servizio

Il cambiamento delle condizioni di utilizzo di WhatsApp aveva causato non poco scalpore tra l’utenza, dato che a quanto pare il loro rifiuto da parte degli utenti avrebbe reso inutilizzabile l’app. Ebbene, ci sono grandi novità: il servizio di messaggistica potrà essere utilizzato anche senza accettare i nuovi Termini di Servizio!

Le ultime segnalazioni diffuse da WABetaInfo chiariscono infatti come i gestori della piattaforma di casa Facebook Inc. a breve dovrebbero annunciare questo dietrofront rendendo WhatsApp utilizzabile con amici e parenti senza accettare le condizioni di utilizzo aggiornate lo scorso febbraio. Tutti gli account che le rifiuteranno, di conseguenza, non vedranno più la limitazione delle loro attività.

C’è però un certo limite a questa libertà: l’accettazione dei Termini di Servizio sarà sempre facoltativa, eccetto per quando si vuole mandare un messaggio a un numero aziendale che utilizza provider cloud. Questo cambiamento nelle politiche di WhatsApp, come detto inizialmente, verrà annunciato nel corso dei prossimi giorni e sarà applicato a partire da una delle prossime versioni beta di WhatsApp per Android e iOS, in vista del rilascio ufficiale dei nuovi avvisi e delle nuove schermate su account aziendali. Per farvi un’idea chiara dei cambiamenti effettivi, in calce all’articolo troverete gli screenshot degli avvertimenti che verranno introdotti in futuro, catturati sempre da colleghi di WABetaInfo.

Nel mentre, gli sviluppatori stanno anche preparando novità importanti per i messaggi vocali sul servizio di messaggistica, come il loro ascolto prima dell’invio definitivo e la visualizzazione con onde sonore.