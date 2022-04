Whatsapp cambia i messaggi effimeri: ancora più spazio a sicurezza e privacy

A poco più di un anno dal lancio dei messaggi effimeri su Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a modificare la funzione. La novità è stata segnalata dai colleghi di WaBetaInfo, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp.

Secondo quanto affermato, nelle ultime versioni sono state introdotte delle piccole ma significative modifiche ai messaggi effimeri.

Whatsapp a quanto pare ha bloccato di default l’opzione che consente di salvare automaticamente i file multimediali inviati sotto forma di messaggi effimeri.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, pubblicato proprio da WABetaInfo, ora viene visualizzato un alert nelle impostazioni della chat, in cui gli utenti vengano avvisati che tali messaggi sono destinati a scomparire e con essi anche le fotografie e file media, che non possono essere salvati automaticamente nella galleria dello smartphone: “in questa chat sono attivati i messaggi effimeri. Per motivi di sicurezza, i media non vengono salvati automaticamente nella galleria del telefono. Per salvare i media di questa chat, disattiva i messaggi effimeri” si legge nell’alert inserito nelle impostazioni della chat su iOS ed Android. Vale comunque la pena notare che ciò non blocca completamente il download dei contenuti dalle chat effimere: gli utenti possono comunque scaricare video, foto e gif manualmente.

Whatsapp ha adottato questa novità per incrementare ulteriormente la privacy delle conversazioni effimere, che sono nate proprio per questo motivo.

Parallelamente, Whatsapp sta anche cambiando le reaction ai messaggi, con delle importanti novità in arrivo.