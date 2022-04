WhatsApp già cambia le reazioni ai messaggi: novità importanti in arrivo

Le reazioni ai messaggi WhatsApp lanciate a fine marzo 2022 stanno arrivando gradualmente su sempre più smartphone compatibili, offrendo così all’utenza un modo in più per interagire con i propri contatti. A quanto pare, però, gli sviluppatori del servizio di messaggistica stanno già modificando la funzionalità.

I soliti, attenti colleghi di WABetaInfo hanno colpito ancora, scovando in una delle ultime versioni beta di WhatsApp per Android un cambiamento importante per le reazioni ai messaggi. No, non si tratta della scomparsa della feature o di modifiche radicali, bensì dell’aggiunta di tutte le emoji disponibili.

Ora come ora, infatti, gli utenti WhatsApp possono solamente utilizzare sei reazioni predefinite: il classico pollice all’insù, il cuore, la emoji che ride, quella sorpresa, quella che piange e il classico “Grazie”. In futuro, con il rilascio di questa nuova versione dell’app di messaggistica sarà possibile premere sul pulsante “+” e selezionare tra le emoji disponibili normalmente nella chat.

In realtà non c’è una conferma effettiva della quantità di emoji disponibili; ciononostante, sul servizio concorrente Telegram e anche su piattaforme come Instagram e Facebook Messenger è possibile già oggi selezionare liberamente la emoji di proprio interesse da porre come reazione a un messaggio specifico. Pertanto, riteniamo altamente probabile che questo sia il futuro che spetterà anche all’app verde di casa Meta.

Quando arriverà questo aggiornamento? Questa informazione non è nota ad alcun utente, in quanto la funzionalità è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Come sempre, in caso di novità vi aggiorneremo tempestivamente.

Nel mentre, ci sono anche novità in arrivo per i contatti non salvati su WhatsApp.