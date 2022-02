WhatsApp cambia la rubrica: attenti a come verranno mostrati i contatti!

A qualche giorno dalla scoperta del nuovo design per le chiamate su WhatsApp, i colleghi di WABetaInfo tornano ancora una volta a mostrare al pubblico una delle ultime novità del servizio di messaggistica firmato Meta. In questo contesto, però, in realtà si tratta di una feature introdotta e poi rimossa rapidamente a causa dell’utenza.

Ebbene sì, avete capito bene: il feedback degli utenti ha fatto fare dietrofront alla società che, negli ultimi giorni, aveva deciso di rilasciare una nuova interfaccia per la rubrica. Come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, la UI inedita introdotta anche su WhatsApp stabile per Android e iOS mostrava i contatti suddivisi tra “Contattati di frequente” e “Chat recenti”, dividendo i nomi di interesse non in ordine alfabetico ma a seconda del tempo trascorso dall’ultima conversazione.

All’utenza non è piaciuta affatto questa interfaccia utente, tanto che gli sviluppatori hanno deciso di fare rapidamente un passo indietro per tornare alla vecchia, classica rubrica interna a WhatsApp. Attualmente il rilascio sembra essere limitato alla beta, ma è questione di qualche giorno prima che la modifica venga implementata in via definitiva. Chissà se ora gli sviluppatori dedicheranno il loro tempo a un altro design, o se si rassegneranno a lasciarla com’è ora, con l’intuitivo e tipico ordine alfabetico dei nomi registrati.

Sempre à propos di WhatsApp, sono in arrivo anche le reazioni ai messaggi nelle chat.