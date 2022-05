Whatsapp, cambiamenti in arrivo per l'UI: arrivano gli stati nelle chat recenti

Dopo avervi spiegato come fare a nascondere la scritta "sta scrivendo" su Whatsapp, oggi arriva la notizia che il servizio di messaggistica di Meta starebbe lavorando ad una più stretta integrazione tra gli stati e le chat di Whatsapp, che saranno entrambi visibili nella stessa schermata del social.

La notizia arriva da WABetaInfo, che spiega che nell'ultima beta di Whatsapp per iOS è stato inserito un refresh dell'interfaccia grafica che integra gli Stati tra le chat recenti dell'applicazione. Nello specifico, scorrendo la schermata principale di Whatsapp, gli utenti potranno ora vedere un anello azzurro attorno alle foto profilo dei contatti che hanno pubblicato uno stato, esattamente come già avviene per le stories su Instagram e Facebook.

Sembra che la scelta della compagnia sia stata dovuta al desiderio di permettere agli utenti di non perdersi alcun aggiornamento dei propri contatti, rendendo anche più facilmente accessibili gli stati. Questi ultimi, al momento, si trovano infatti in una pagina separata dell'applicazione e spesso non vengono consultati dagli utenti.

Ad ogni modo, WABetaInfo ha anche pubblicato uno screenshot della nuova UI di Whatsapp, che trovate in calce a questa notizia. L'aggiornamento è al momento in beta per il client su iOS di Whatsapp, mentre nell'applicazione del servizio di messaggistica su Android non sono ancora state implementate novità simili.

Al momento, comunque, non ci sono informazioni circa una release dell'aggiornamento per tutti gli utenti, mentre la nuova UI potrebbe essere semplicemente un concept soggetto a cambiamenti in corso d'opera.