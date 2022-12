WhatsApp, se cancellate un messaggio per sbaglio da oggi potrete ripristinarlo

Mentre arriva la modalità PiP su WhatsApp per iOS all’interno della versione Beta del servizio di messaggistica, quest’ultimo vede l’introduzione di una funzionalità denominata dagli sviluppatori “Cancellazione accidentale”, pensata per recuperare messaggi eliminati per sbaglio dalle proprie chat.

Come ripreso da TechCrunch, questa feature è pensata appositamente per quei momenti in cui si pensa troppo rapidamente alla eliminazione di un messaggio e si procede ancora prima di valutare attentamente le conseguenze di tale azione; o altrimenti, per gli attimi in cui si voleva cancellare un messaggio per tutti e non solo per sé stessi. Per tutti i ripensamenti, pertanto, WhatsApp ha deciso di introdurre questa utilissima funzione.

Il suo funzionamento è molto semplice: se si cancella un messaggio ora appare un messaggio pop-up che avverte dell’eliminazione del testo e consente di ripristinarlo con la semplice pressione del pulsante dedicato. In questo modo si supereranno quelle situazioni imbarazzanti nelle chat di gruppo o si potranno recuperare quei messaggi eliminati per sbaglio.

WhatsApp ha specificato che questa feature sarà disponibile per tutti gli utenti su Android e iPhone a partire da oggi, dopo il test lanciato nella versione beta lo scorso agosto. Per ottenerla, dunque, è sufficiente procedere con l’aggiornamento dell’applicazione, il cui rilascio avverrà sicuramente in maniera graduale nelle varie aree del mondo.

Pochi giorni addietro, ricordiamo, sono arrivate in Italia le Community su WhatsApp.