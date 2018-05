Whatsapp: il caricamento delle foto sarà istantaneo grazie ad una nuova feature

Nuova, interessante funzione in arrivo su Whatsapp. Come svelato dai sempre informati e puntuali ragazzi di WABetaInfo, il team che è al lavoro costantemente sull'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, sta sviluppando da tempo una feature che velocizzerà il caricamento delle fotografie ed immagini ricevute.

La funzione, denominata "Predicted Upload" sarà disponibile dalla versione 2.18.61 dell'app per iOS e la 2.18.156 per Android.

Predicted Upload, come suggerisce il nome, azzererà (o per lo meno ridurrà in maniera importante) i tempi di caricamento delle immagini. Il tutto avviene appunto attraverso un upload preventivo, che comincerà nel momento in cui gli utenti selezioneranno le immagini dal rullino fotografico. Le fotografie in questione verranno caricate su un server dell'applicazione.

In questo modo, basterà selezionarle per inviarle istantaneamente al destinatario, senza aspettare che queste vengano caricate di volta in volta.

Al momento la funzione non sembra essere disponibile per tutti gli utenti. Per capire se sul nostro numero è stata attivata, basta selezionare una qualsiasi immagine dalla galleria di Whatsapp, quindi attendere qualche istante nella schermata "Modifica Foto" e cliccare su invia. Se l'immagine viene inviata istantaneamente, significa che il Predicted Upload è stato abilitato, altrimenti no.

E' possibile selezionare dodici foto di inviare in chat, mentre non sembrano essere supportati i video e GIF.