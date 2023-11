Whatsapp, le chat diventeranno ancora più segrete: la novità in arrivo

Poco dopo aver segnalato le novità per le videochiamate di Whatsapp, torniamo a parlare dell’applicazione di Meta perchè secondo quanto riportato da vari siti, gli ingegneri starebbero lavorando su un nuovo sistema per proteggere le chat e rafforzare la feature Chat Lock.

Whatsapp, nella fattispecie, sta testando un ulteriore livello di protezione noto come “Codice segreto” per le chat bloccate che utilizzano la funzione Chat Lock. La feature attualmente è in fase di beta testing ed è disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti. Tuttavia, grazie ai beta tester possiamo comunque scoprire il suo funzionamento.

Nella sezione impostazioni, come si può vedere direttamente attraverso lo screenshot presente in calce, è stata aggiunta una nuova opzione che permette agli utenti di scegliere un codice segreto per accedere all'elenco delle conversazioni bloccate. I primi rumor erano emersi qualche settimana fa, ma a quanto pare gli sviluppatori hanno implementato questa novità nella beta 2.23.24.20 di Whatsapp per Android. Dopo aver configurato un codice segreto, nell'elenco delle chat non comparirà più alcun riferimento o link alla scheda delle chat bloccate: gli utenti potranno accedervi inserendolo nella barra di ricerca all'interno della scheda Chat.

La funzione Codice Segreto per Whatsapp è al momento disponibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno aggiornato la beta di Whatsapp tramite Google Play store, ma nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere disponibile per un pubblico più ampio.