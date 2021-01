Whatsapp tra chiamate desktop e supporto multi-dispositivo: le novità in arrivo nel 2021

Dopo l'addio di Whatsapp ad alcuni dispositivi, avvenuto ad inizio anno, si è aperto il 2021 per l'applicazione di messaggistica. Un 2021 che si prospetta ricco di novità per gli utenti, alcune delle quali sono già in fase di test.

Partiamo ovviamente dal supporto multi-dispositivo per Whatsapp, che consentirà agli utenti di utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi in contemporanea. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, Whatsapp starebbe lavorando anche a Whatsapp Web Beta, per consentire agli utenti che utilizzano l'app su PC di provare le novità in fase di sviluppo.

Nelle ultime settimane però gli sviluppatori dell'applicazione hanno anche iniziato i test di una funzione che permetterà di mutare i video di Whatsapp prima dell'invio in maniera simile a quanto avviene sulle Storie di Instagram. Sostanzialmente, quindi, gli utenti potranno silenziare i video registrati con la fotocamera di Whatsapp cliccando su un'icona inserita in alto.

Sempre nel 2021, inoltre, dovrebbero anche arrivare su Whatsapp Web chiamate e videochiamate: anche in questo caso i test sono iniziati e sul web sono anche state mostrate alcune immagini dell'interfaccia grafica, caratterizzata da un popup in stile Skype che consentirà di rispondere o rifiutare la chiamata.

Non è escluso che Whatsapp sia al lavoro anche su altre funzioni, ma sicuramente nel 2021 l'app si arricchirà ulteriormente.