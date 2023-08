Whatsapp, le chiamate saranno più sicure: si potrà nascondere l'IP

A pochi giorni dall’introduzione dei gruppi senza nome su Whatsapp, i colleghi di WABetaInfo riferiscono che l’applicazione di Meta sarebbe al lavoro su un’altra importante novità per migliorare la sicurezza dei propri utenti.

Nella fattispecie, Whatsapp starebbe sviluppando una funzionalità che migliorerà la sicurezza delle chiamate instradandole attraverso i suoi server e rendendo più difficile determinare la posizione degli utenti. Gli sviluppatori nello specifico starebbero lavorando sull’inoltro dell’indirizzo IP, instradando le chiamate ai suoi server per una maggiore riservatezza.

La funzionalità è in fase di sviluppo ed alcuni riferimenti sono stati trovati nella beta Whatsapp per Android v2.23.18.15 che è in fase di rollout tramite il Play Store. L’app dovrebbe includere un nuovo switch nel pannello delle Impostazioni, sotto il tab Privacy, come mostrato direttamente nello screenshot presente in calce. L’attivazione dello switch, come si legge direttamente nella descrizione, “renderebbe più difficile per le persone determinare la tua posizione”. Tuttavia Whatsapp spiega che potrebbe verificarsi un abbassamento della qualità delle chiamate, ma è chiaro che si tratta di un buon compromesso per coloro che vogliono una maggiore sicurezza.

Chiaramente si tratta di un livello aggiuntivo, dal momento che tutti i messaggi e chiamate sono comunque protetti dalla crittografia end-to-end che evita che i propri dati finiscano nelle mani sbagliate.