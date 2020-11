WhatsApp: come funzionano i pagamenti tramite chat, già lanciati in un Paese

Dopo diverse anticipazioni, WhatsApp ha finalmente rilasciato a livello ufficiale, nella versione stabile dell'applicazione, la funzionalità relativa ai pagamenti tramite chat. Per il momento è coinvolto un singolo Paese, ma questo ci consente sin da ora di vedere nel dettaglio come viene gestito il tutto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizchina, la funzionalità è arrivata nel corso delle ultime ore in India. Il servizio era in fase Beta per il mercato indiano già dal 2018, ma adesso la novità è arrivata per tutti ed è effettivamente attiva. Molto probabilmente il team di WhatsApp ha deciso di partire con questo Paese in modo da testare tutto a dovere prima di portare i pagamenti tramite chat in altre parti del globo. Questa è sicuramente una fase di test importante, in quanto il servizio dispone di oltre 400 milioni di utenti in India.

Per intenderci, persino Mark Zuckerberg in persona ha deciso di realizzare un video, pubblicato su Twitter da The Indian Express, per spiegare agli utenti come funziona questa nuova possibilità. L'azienda la sta pubblicizzando la funzionalità affermando che "ora pagare è tanto semplice quanto inviare un messaggio" e, in effetti, è più o meno così.

Infatti, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, all'utente basta semplicemente aprire WhatsApp, accedere alla chat con la persona a cui vuole inviare del denaro, premere sull'icona attraverso la quale finora era possibile solamente inviare documenti e simili, scegliere di effettuare un pagamento, digitare la cifra e fare tap sul pulsante di invio. Può ovviamente essere necessario digitare un PIN di conferma e va effettuata una configurazione iniziale, ma è tutto qui.

Insomma, Zuckerberg e soci stanno entrando anche nel mondo dei pagamenti. Quando arriverà da noi questa funzionalità? Staremo a vedere.