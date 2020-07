Whatsapp, ecco come funzionerà il supporto multi-dispositivo

Direttamente dalla beta 2.20.196.8 di Whatsapp per Android, arrivano nuove informazioni sul supporto multi-dispositivo dell'applicazione di messaggistica istantanea, di cui si parla ormai da tempo immemore ma che, come abbiamo avuto modo di raccontare, ancora non ha visto la luce.

Secondo quanto raccontato dai colleghi di WABetaInfo, Whatsapp sta testando la possibilità di utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi.

Gli sviluppatori stanno già lavorando sulla creazione dell'interfaccia che permetterà agli utenti di accedere alla feature: come mostriamo nello screenshot in calce, è stato aggiunto nel menù contestuale in alto a destra il pannello "Dispositivi collegati" che, quando selezionato non solo mostrerà la lista dei PC associati, ma consentirà anche di collegarne di nuovi.

Nella beta di Whatsapp per Android sono anche stati trovati nuovi riferimenti alla modalità di ricerca avanzata: la società di Mark Zuckerberg sta lavorando per migliorare l'interfaccia utente che permetterà di cercare solo un tipo specifico di messaggio (foto, video, link, gif, audio, documenti).

Anche quest'ultima funzione è in fase di sviluppo ed al momento non sono giunte informazioni sulla possibile data di lancio. Nel frattempo, su Whatsapp per iOS continuano i test delle scorciatoie, che sono state scovate da alcuni utenti che stanno partecipando al programma beta. Ricordiamo che Whatsapp sta bloccando il profilo a molti a causa dell'utilizzo di app non ufficiali.