WhatsApp, come inviare messaggi che durano 7 giorni? La procedura

WhatsApp per molti ha ormai sostituito da tempo i classici SMS. Tra gruppi, chiamate, chat singole e chi più ne ha più ne metta, l'applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook si è "inserita" nel quotidiano. In questo contesto, non sono in pochi coloro che cercano un po' di privacy, ad esempio attraverso i "messaggi a tempo".

Si tratta di una funzionalità che ha già attirato l'attenzione in passato, ma questa possibilità è relativamente "nuova" e dunque molte persone ancora non la conoscono a dovere. Infatti, in questo 2021 parecchi utenti si sono chiesti come inviare messaggi che durano 7 giorni su WhatsApp. Ve lo spieghiamo subito: in realtà non si tratta di nulla di complesso.

Come inviare messaggi effimeri (7 giorni) su WhatsApp

La prima cosa da fare è aprire l'applicazione ufficiale di WhatsApp e accedere alla chat in cui si vogliono inviare "messaggi a tempo". Dopodiché, bisogna fare tap sul nome della persona coinvolta presente in alto e premere sull'opzione "Messaggi effimeri". L'applicazione vi informerà del fatto che i messaggi inviati in questo modo non saranno più visibili dopo 7 giorni. Tuttavia, chiaramente questo non garantisce effettivamente che il tutto "sparisca", in quanto, ad esempio, il destinatario potrebbe eventualmente "salvare" i messaggi effettuando uno screenshot o inoltrandoli.

In ogni caso, dopo aver premuto sul pulsante "CONTINUA", vi basta fare tap sull'opzione "Attivati". Perfetto, ora potete correttamente inviare messaggi effimeri che durano 7 giorni. Se tutto è stato svolto correttamente, all'interno della chat coinvolta troverete un apposito messaggio che indica l'attivazione della funzionalità. Per maggiori dettagli sulla feature, potete fare riferimento al portale ufficiale di WhatsApp.