WhatsApp, come proteggere le chat con una password? Bastano pochi passaggi

Pochi giorni fa abbiamo visto come inviare messaggi WhatsApp che durano 7 giorni, analizzando la procedura passo per passo; oggi, invece, vedremo come bloccare le chat del servizio di messaggistica dagli occhi e dalle mani di furbetti e malintenzionati, evitando che altre persone leggano i nostri messaggi privati.

Questo rimedio non riguarda blocchi per ogni singola chat, ancora non implementati nativamente nell’applicazione del servizio di messaggistica di casa Facebook Inc., ma piuttosto di un blocco completo dall’accesso all’app estremamente facile da attivare: è sufficiente aprire il menù in alto a destra a tre puntini e recarsi su Impostazioni > Account > Privacy e selezionare, in fondo alla serie di feature accessibili, l’opzione “Blocco con impronta digitale”.

Premendo sul pulsante dedicato a “Sblocca con impronta digitale” si attiverà immediatamente la feature richiedendo una prima scansione tramite il sensore integrato allo smartphone, sempre se presente. Successivamente, apparirà un’ulteriore serie di impostazioni che permetterà di selezionare le tempistiche del blocco tra le seguenti opzioni: Immediatamente, Dopo 1 minuto e Dopo 30 minuti. Infine, l’ultima impostazione chiede se mostrare il contenuto delle notifiche senza l’autenticazione o meno.

Questo metodo è il più veloce da attivare e disponibile per tutti, ma non l’unico. Nel caso di dispositivi iPhone, infatti, è possibile attivare anche il blocco tramite Face ID dell’applicazione; o ancora, esistono app particolarmente sicure come Norton App Lock o Kaspersky Mobile Antivirus che forniscono non solo funzionalità lato antivirus e sicurezza ma anche un sistema dedicato al blocco delle singole app tramite password, piuttosto che con impronta digitale. Insomma, la scelta sta a voi!

A proposito di WhatsApp, attenzione alla truffa del Green Pass che recente si sta diffondendo tramite il servizio di messaggistica.