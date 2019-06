WhatsApp: ecco come avere il tema scuro su iOS in attesa della Dark Mode ufficiale

Sempre più persone decidono di adottare temi scuri sul proprio smartphone, sia per questioni puramente estetiche che per motivi legati all'affaticamento della vista. Nonostante questo, ci sono ancora parecchie app sprovviste di una funzionalità che consenta di attivare la Dark Mode, ma esiste un metodo per rendere "scure" anche queste ultime.

Ebbene, la versione 11 di iOS, lanciata a settembre 2017, ha introdotto una funzionalità passata un po' in sordina che permette di attivare il tema scuro in essenzialmente qualsiasi applicazione, anche in quelle che non lo supportano di default. Infatti, la modalità Inversione smart non fa altro che andare a invertire i colori dello schermo nelle varie applicazioni, rendendole di fatto "scure". Questo non va ovviamente a toccare le immagini, i file multimediali e quelle applicazioni che implementano già una Dark Mode. Insomma, si tratta proprio della funzionalità adatta a chi vuole utilizzare un "tema scuro" su WhatsApp per iOS, applicazione che per vari motivi non ha ancora ricevuto una Dark Mode ufficiale.

Per procedere, vi basta solamente seguire le indicazioni che trovate di seguito.

Aprite le Impostazioni di iOS (icona dell'ingranaggio). Selezionate la voce Generali e in seguito Accessibilità. Fate tap sulla scritta Regolazione schermo e poi su quella Inverti colori. Attivate la levetta posta vicino alla voce Inversione smart.

Perfetto, ora avete attivato correttamente la "modalità scura" di iOS e tutte le applicazioni (come WhatsApp e Instagram) verranno visualizzate attraverso una sorta di Dark Mode. Vi segnaliamo però che gli screenshot rimangono nei classici colori, visto che la modalità va semplicemente a invertire i colori dello schermo (senza andare a modificare realmente le varie app) e quindi solamente l'utente che sta utilizzando l'iPhone può accorgersene.

Nel frattempo, WhatsApp sta testando il tema scuro ufficiale.