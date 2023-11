WhatsApp adesso consente a tutti di creare un Canale in Italia

Sono passate alcune settimane dal lancio dei Canali WhatsApp in Italia, ma adesso si stanno facendo passi in avanti per quel che riguarda questa funzione. Infatti, c'è una novità non di poco conto.

A tal proposito, come indicato anche da The Verge, a partire dalla giornata del 15 novembre 2023 la funzione di creazione dei Canali di WhatsApp, ovvero quelli che compaiono nella scheda "Aggiornamenti" della popolare applicazione di messaggistica istantanea, risulta accessibile a tutti.

Insomma, adesso chiunque può creare un Canale e chiedere ai propri follower di seguirlo, come d'altronde avviene anche su Telegram. Possiamo confermarvi che Meta ha già rilasciato la funzione in Italia, visto che siamo riusciti a scovare l'apposita opzione, ad esempio, per quel che riguarda la più recente versione dell'applicazione di WhatsApp scaricabile dal Play Store per Android.

Per creare un nuovo Canale in questo contesto, basta semplicemente spostarsi nella sezione "Aggiornamenti" e premere sull'icona "+", collocata a fianco della scritta "Canali". In questo modo, infatti, compare a schermo, oltre alla voce "Trova canali", quella "Crea canale", come potete vedere anche mediante lo screenshot presente in calce. Per il resto, WhatsApp ha colto l'occasione per annunciare che i Canali sono ora utilizzati da oltre 500 milioni di utenti attivi mensili.