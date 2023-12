WhatsApp consente ora di fissare un messaggio specifico nei gruppi

Le festività natalizie possono distrarre un gruppo WhatsApp dai propri obiettivi, ma adesso l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta sta cercando di "correre ai ripari". Dopo l'arrivo dei messaggi vocali temporanei su WhatsApp, c'è dunque l'approdo di una nuova funzione per fissare in alto un messaggio specifico nei gruppi.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Android Authority, è in fase di rollout la possibilità di mantenere in evidenza in questo modo un messaggio in una chat di gruppo per fino a 30 giorni. Il rilascio per tutti sta avvenendo in modo progressivo, dunque qualcuno potrebbe non trovare ancora la novità, ma sappiate che basta tenere premuto sul messaggio di proprio interesse per vedere comparire a schermo l'apposita opzione.



Di default il messaggio rimane fissato per 7 giorni, ma al netto della succitata opzione legata ai 30 giorni c'è anche eventualmente la possibilità di scegliere di mantenere il contenuto in alto per 24 ore. In ogni caso, non ci sono limitazioni per quel che riguarda la tipologia di contenuti, dato che si può fissare anche, ad esempio, un video. Lato moderazione, gli admin possono scegliere di fissare un messaggio visibile solamente agli altri admin.

Insomma, nel mezzo della "tempesta di messaggi" che possono arrivare in un gruppo WhatsApp, soprattutto quando tira un'aria festiva, l'app di messaggistica istantanea sta cercando di fornire alle persone una funzione in grado di non far perdere a nessuno le informazioni chiave.