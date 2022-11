Whatsapp ora consente di messaggiare con se stessi: ecco come

Per la serie “finalmente qualcuno di interessante con cui messaggiare”, oggi Whatsapp annuncia il lancio pubblico della funzione che permette di inviare messaggi...a se stessi.

La novità di Whatsapp era già trapelata ad inizio mese ma ora è finalmente disponibile per il pubblico sulla versione 22.23.74 per iOS e 2.22.23.77 di Android. L’attivazione però non è ancora completata per tutti gli account e solo alcuni al momento riescono a godere della nuova feature.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, avviando una nuova conversazione ora nella lista dei contatti comparirà anche il proprio numero di telefono con tanto di “messaggia te stesso” nella didascalia. In questo modo Whatsapp vuole mettere un freno ai servizi di terze parti che offrivano l’opzione.

Se per molti potrebbe sembrare inutile, la possibilità di inviare messaggi a se stessi apre le porte a vari utilizzi, soprattutto in vista dell’imminente estensione del supporto multi dispositivo di Whatsapp. Ad esempio la chat con se stesso si può utilizzare per trasferire immagini, documenti ed altro tra due device, ma anche come promemoria. L'opzione è già disponibile da tempo su Telegram ed appare evidente che Whatsapp stia cercando di colmare il buco con il principale concorrente.

Voi avete ricevuto l'aggiornamento? Fatecelo sapere come sempre tramite i commenti.