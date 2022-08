WhatsApp consentirà di annullare eliminazione messaggi? La grande novità su Android

Tra le tante funzionalità per la privacy in arrivo su WhatsApp, una di quelle sfuggite agli esperti - o non presentate in precedenza dagli sviluppatori - riguarda la possibilità di annullare l’eliminazione dei messaggi WhatsApp. Al momento il funzionamento è molto limitato, ma si prospetta essere una grande novità in arrivo per tutti.

Grazie agli attentissimi colleghi di WABetaInfo abbiamo scoperto che nella beta numero 2.22.18.13 del servizio di messaggistica di casa Meta è presente una feature che aggiunge l’opzione “Annulla” dopo l’eliminazione di un messaggio. L’idea è semplice: avete cancellato erroneamente un testo da una delle vostre chat? Così facendo, potrete recuperarlo.

Ovviamente ci sono dei limiti al funzionamento di questa feature: l’opzione “Annulla” esiste solamente per tutti quei messaggi che abbiamo eliminato esclusivamente per noi, tramite la voce “Elimina per me” e non “Elimina per tutti”. Non è chiaro se questi paletti posti dalla società statunitense siano destinati a rimanere per motivi di privacy, evenienza decisamente comprensibile, o se prossimamente una nuova beta li rimuoverà includendo la possibilità di sfruttare la feature anche per i messaggi eliminati per tutti.

Ad ogni modo, per provare con mano questa feature è sufficiente scaricare l'ultimo aggiornamento beta dal Google Play Store iscrivendosi ai beta tester di WhatsApp. La data di rilascio definitivo per tutti gli utenti non è ancora stata annunciata; pertanto, vi terremo aggiornati sull’eventuale release finale dopo i test attualmente in corso.

Nel mentre, su WhatsApp sta arrivando una funzionalità per contrastare il furto di account.