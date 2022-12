Whatsapp consentirà finalmente di cercare i messaggi per data: l'indicazione dalla beta

A pochi giorni dal lancio della funzione che permette di messaggiare con se stessi su Whatsapp, l’applicazione di Meta sembra essere pronta ad arricchirsi con un’altra novità. A scovarla come sempre i sempre ben informati ragazzi di WABetaInfo.

Secondo quanto emerso dalla beta 22.19.0.73 per iOS, Whatsapp consentirà di cercare i messaggi per data e non solo per contenuto. La funzione era già in fase di sviluppo tempo fa, ma a quanto pare gli ingegneri di Meta l’hanno ripresa in mano solo di recente. Come mostriamo negli screenshot presenti in calce, quando si accede al pannello per cercare un messaggio nella cronologia, in alto a destra sulla tastiera si vedrà comparire l’icona di un calendario che se cliccata permette di scegliere una data e quindi accedere ai messaggi inviati e ricevuti in quel determinato giorno.

Whatsapp dà anche la possibilità di saltare al primo messaggio di tale data, in modo tale da non dover scorrere tutta la cronologia chat.

Al momento la funzione è attiva solo per i fortunati partecipanti al programma di beta test su iOS, e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di vederla all’opera sui dispositivi.

Dalle ultime versioni beta sono arrivate anche delle interessanti novità sullo Stato di Whatsapp, dove presto si potrà allegare anche una nota vocale.