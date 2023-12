Whatsapp consentirà di condividere aggiornamenti di Stato da desktop

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come condividere lo stato Whatsapp su Facebook. Oggi, direttamente dai colleghi di WABetaInfo, arriva l’informazione secondo cui gli sviluppatori della popolare applicazione targata Meta sarebbero al lavoro su una funzionalità che consentirà di aggiornare lo Stato direttamente da desktop.

Come si può vedere direttamente nello screenshot pubblicato da WABetaInfo, nella beta 2.2353.59 di Whatsapp Web è disponibile una feature che consente di pubblicare nuovi aggiornamenti di stato utilizzato l’applicazione per i PC.

Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per gli utenti, soprattutto per coloro che sono soliti utilizzare Whatsapp Business, in quanto eviterà loro di trasferire file sul proprio smartphone per inserirli negli aggiornamenti di Stato. Allo stato attuale, la funzionalità è in fase di beta testing solo con pochi utenti, ma probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà distribuita ad un pubblico più ampio.

Qualche settimana fa, Whatsapp ha lanciato la nuova applicazione per macOS che gira nativamente sui laptop del colosso di Cupertino. Probabile che dopo il lancio della novità su Whatsapp Web, gli sviluppatori provvederanno ad implementarla anche sulla controparte per i computer con la Mela Morsicata.

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.