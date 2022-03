Whatsapp consentirà di inviare file multimediali da 2 gigabyte? Primi test sulla beta

A pochi giorni dall’arrivo delle reaction di Whatsapp sulla beta per Android, i colleghi di WABetaInfo hanno scovato nelle ultime versioni provvisorie dell'applicazione di messaggistica istantanea alcune informazioni molto interessanti su quelle che potrebbero essere le prossime mosse dell'app di Meta.

Secondo quanto emerso, Whatsapp starebbe testando la possibilità di consentire agli utenti di condividere file multimediali con un peso massimo di 2 gigabyte in chat. Per mettere i puntini sulle i: attualmente il limite imposto è di 100 megabyte, motivo per cui un’estensione di questa funzione potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo, che aprirebbe le porte a nuovi usi per Whatsapp, che negli ultimi tempi sta lavorando per mettersi al pari con Telegram in termini di funzionalità.

Il limite di 2 gigabyte potrebbe essere giustificato anche dal peso sempre maggiore che occupano le fotografie scattate dagli smartphone di nuova generazione: per iPhone 14 Pro si parla di una lente da 48Megapixel, che potrebbe girare video e foto a risoluzione più elevata. Questa scelta quindi potrebbe anche comportare una minore compressione.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio dell’aggiornamento, e non è detto che veda la luce. Le società sono solite effettuare anche test che poi non coincidono con lanci pubblici delle varie feature.