Whatsapp finalmente consentirà di inviare foto a piena qualità: addio immagini sgranate!

Finalmente, Whatsapp è pronta ad affrontare uno dei problemi più fastidiosi tra quelli segnalati dagli utenti: le immagini compresse quando vengono inviate agli amici tramite chat.

Con la beta 2.23.2.11 per Android, infatti, è arrivata la conferma che gli ingegneri dall’app targata Meta stanno lavorando sulla possibilità di inviare foto a qualità originale. La funzione è ancora in fase di beta test, ma come mostriamo dallo screenshot presente in calce è già possibile ottenere qualche indicazione sul suo funzionamento.

Attualmente impostazioni di Whatsapp, tramite il pannello “Qualità Caricamento Media” è possibile scegliere tra “Auto (consigliato)”, “Migliore qualità” e “Risparmio dati”.

Con l’ultimo aggiornamento della beta i colleghi di WABetaInfo hanno scoperto che Whatsapp è al lavoro su una nuova funzionalità che permetterà di inviare foto a qualità originale! Direttamente nell’interfaccia grafica che viene mostrata dopo che si sceglie la foto da inviare, sarà possibile selezionare l’opzione per inviare lo scatto a qualità originale.

Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo, tanto meno quando e se vedrà la luce, ma è indubbio che si tratta di una novità estremamente importante.

Parallelamente, Whatsapp sta anche lavorando alla possibilità di trasferire chat senza Google Drive su Android, oltre che ad un’interessante novità per gli aggiornamenti di Stato dove si potranno inserire le note vocali.