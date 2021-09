Whatsapp consentirà di nascondere l'ultimo accesso solo a determinate persone

Ancora novità dal fronte Whatsapp. I colleghi di WABetaInfo in un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale hanno mostrato una nuova funzione in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea, che andrà ad espandere ulteriormente le opzioni della privacy a disposizione degli utenti.

Come mostriamo nello screenshot in calce, gli utenti avranno la possibilità di nascondere l'ultimo accesso solo a determinate persone.

Attualmente le opzioni presenti nel tab "privacy" sono: tutti, i miei contatti e nessuno. Ebbene, a queste si aggiungerà "i miei contatti ad eccezione di...". Selezionandola, sarà possibile fare in modo che l'ultimo accesso sia visibile da tutti tranne che per le persone indicate.

Lo screenshot è stato acquisito dalla versione iOS, dove sono in corso i test, ma presumibilmente sarà disponibile anche sulla controparte Android. Non è chiaro quando sarà disponibile per tutti, ma trattandosi di una minor feature non si dovrebbe attendere molto prima di poterci mettere su le mani.

Contestualmente, Whatsapp ha anche annunciato una riduzione del supporto per alcune versioni di iOS ed Android. Dal 1 Novembre l'app non girerà più su alcune build dei sistemi operativi, che però come abbiamo avuto modo di indicare nella notizia dedicata non sono più molto diffuse in quanto ormai datate.

Cosa ne pensate di questa novità dal fronte privacy? Fatecelo sapere nei commenti.