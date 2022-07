Whatsapp consentirà di pubblicare note vocali nello Stato: la funzione è già in test

Ancora novità dal fronte Whatsapp. L’applicazione di Meta, infatti, presto potrebbe arricchire ulteriormente gli Stati che gli utenti possono pubblicare direttamente nei loro account e che come noto scadono dopo 24 ore.

A quanto pare, alle immagini, video, GIF e messaggi di testo presto si potranno aggiungere anche le note vocali. Sostanzialmente, quindi, gli utenti che utilizzano Whatsapp quotidianamente potranno pubblicare nel loro Stato una nota vocale, anch’essa a scomparsa dopo 24 ore. L’app consentirà di registrare un messaggio audio, in maniera simile a ciò che avviene attualmente nelle chat.

Non è chiaro come verrà gestita questa feature: resta da capire se sarà possibile anche caricare file audio presenti sullo smartphone, oppure se bisognerà registrarli ex novo. Tali registrazioni dovrebbero essere condivise con i contatti Whatsapp utilizzando le stesse impostazioni sulla privacy che si applicano agli Stati pubblicati sotto forma di video e foto: sostanzialmente quindi godranno anche della crittografia end-to-end e garantiranno totale riservatezza. Ovviamente vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori dettagli.

Nella giornata di ieri, intanto, è arrivato l’annuncio cheWhatsapp arriverà su un dispositivo inaspettato, il quale è stato comunicato direttamente da Mark Zuckerberg.

Il CEO però ha messo in guardia gli utenti dal download di versioni false di Whatsapp, in quanto potrebbero rubare i dati personali.