Whatsapp consentirà di salvare i messaggi effimeri: arrivano i 'Messaggi conservati'

Sono passati poco più di due anni dal lancio dei Messaggi Effimeri su Whatsapp e l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta è al lavoro per migliorare ed ampliare la funzione che permette di far sparire i messaggi dopo un determinato lasso di tempo.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, Whatsapp potrebbe presto lanciare i “Messaggi conservati” per i messaggi effimeri. Come suggerisce il nome, l’obiettivo è dare agli utenti la possibilità di salvare tali messaggi anche dopo la data di scadenza.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, i messaggi conservati saranno riconoscibili dall’icona di un segnalibro inserita alla sinistra dell’orario in cui è stato ricevuto, al pari della stella che viene mostrata per i messaggi preferiti.

I “Messaggi Conservati” non scompariranno dalla chat e continueranno ad essere visibili a tutti gli utenti, ma chiaramente si avrà controllo totale su di essi: se si rimuove il segnalibro, il messaggio scomparirà per tutti i partecipanti alla chat.

Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo e quando vedrà la luce questa funzione, che al momento non è disponibile nemmeno per tutti i beta tester.

Nel frattempo, è arrivato su Whatsapp anche il supporto alla connessione proxy, una funzione rivolta principalmente a quei mercati dove è in atto la censura.