Whatsapp consentirà di spostare le chat tra iOS ed Android, e viceversa!

Dopo ani in cui gli utenti l'hanno chiesta a gran voce, Facebook sembra essere finalmente intenzionata ad implementare una funzione molto utile, che consentirà agli utenti di spostare la cronologia chat tra iOS ed Android e viceversa.

Attualmente infatti il processo non è disponibile se si passa da un iPhone ad uno smartphone Android o viceversa, ma evidentemente Whatsapp vuole fare in modo che gli utenti possano mantenere la loro cronologia di conversazioni su tutti i dispositivi.

La scoperta è stata effettuata, come sempre, dai colleghi di WABetaInfo, che ha scovato la pagina delle informazioni della feature nell'app iOS. Tuttavia, come notato sul blog ufficiale, il tool non sembra ancora essere attivo e non è chiaro quando lo diventerà.

Negli anni passati sono emersi in rete vari strumenti non ufficiali che permettono di spostare le conversazioni tra varie piattaforme, ma Whatsapp si è immediatamente affrettata a mettere in guardia gli utenti, dal momento che si tratta di tool di terze parti contrari ai termini di servizio dell'azienda, che possono comportare la sospensione dell'account.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Whatsapp starebbe implementando un'altra funzione molto richiesta: la possibilità di contattare il supporto direttamente tramite chat. Parallelamente, però, gli sviluppatori sono anche al lavoro sul supporto multi-dispositivo.