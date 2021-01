Whatsapp: continua il calo di download, gli utenti verso Telegram e Signal

Non sembra placarsi l'emorragia di download per Whatsapp, a seguito dell'entrata in vigore della nuova policy per la privacy che regola il trattamento e condivisione dei dati personali con Facebook. Secondo gli ultimi dati, anche nelle ultime giornate il calo di download è continuato.

Nello specifico, Whatsapp ha riportato un calo di oltre 2 milioni di download tra il 5 ed il 12 gennaio, rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 10,6 milioni.

Per fare un raffronto, Signal e Telegram hanno registrato 17,8 e 15,7 milioni di download nello stesso periodo. I dati sono stati diffusi dalla società di analisi e monitoraggio Sensor Tower, che però non è in grado di capire quanti siano gli utenti attualmente attivi sulle tre app.

In quest'ottica si può però leggere il messaggio di rassicurazioni di Whatsapp, che con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale ha voluto sottolineare che nè Facebook, nè gli stessi ingegneri dell'applicazione sono in grado di leggere le conversazioni private o accedere alla lista delle chiamate. Occorre inoltre rilevare che in Europa le modifiche alla policy saranno davvero poche, dal momento che nel Vecchio Continente è in vigore il regolamento del GDPR.

La questione però resta aperta e nella giornata di ieri il Garante della Privacy italiano ha diffuso un comunicato in cui invita Whatsapp a rendere più chiara la normativa.