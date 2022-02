Whatsapp continua a lavorare sulle Community: sarà rivoluzione per i gruppi

Sono passate diverse settimane da quando si è iniziato a parlare delle Community di Whatsapp, vale a dire la nuova funzione su cui è al lavoro il team di Meta che si occupa dell'app di messaggistica, ed oggi sono emerse altre informazioni a riguardo.

Secondo alcune analisi effettuate da WABetaInfo, da sempre molto informate su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, la scelta di sviluppare le Community sarebbe stata presa di pari passo con il crescente utilizzo dei Gruppi. E' innegabile che negli ultimi tempi la popolarità di questa feature sia cresciuta ed allo stesso tempo gli utenti hanno trovato nuovi modi per usarli.

Le Community avranno l'obiettivo di riunire grandi gruppi di persone per consentire loro di discutere di determinati argomenti in maniera più organizzato. All'interno della Community sarà possibile creare dei gruppi per parlare di determinate cose (viene fatto l'esempio una classe che crea una Community con dei sottogruppi in cui parlare di determinate cose). Il funzionamento sarà quindi simile a Slack e Discord, che propongono community organizzate con sottocanali specifici.

Whatsapp avrebbe intenzione di proporre una "home page della Community" in cui saranno mostrate tutte le chat collegate.

Non è da escludere che la situazione cambi successivamente, ma è indubbio che si prospetta una vera e propria rivoluzione.

Nessuna conferma invece sulle possibili modifiche al backup su Google Drive di Whatsapp.