Whatsapp, continuano i test del multi-account: le ultime dalla beta

I rumor sull’aggiunta della funzionalità multi-account su Whatsapp sono presenti sul web da tempo, ma dalla beta Android dell’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta arrivano ulteriori indicazioni.

Come riportato dai colleghi di WABetaInfo, nella beta di Whatsapp per Android 2.23.18.21, disponibile su Google Play Store, è stata estesa la funzionalità che nel giro di qualche mese dovrebbe consentire agli utenti di utilizzare più account Whatsapp su un singolo dispositivo, e che è ampiamente richiesta dagli utenti in quanto presente da tempo su Telegram.

Come si può vedere nello screenshot in calce, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un account aggiuntivo sullo stesso dispositivo direttamente dalle Impostazioni di Whatsapp. Proprio il pannello Impostazioni, inoltre, sarà ridisegnato per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione più semplice ed intuitiva. L’aggiornamento della beta porta con se anche una scheda del profilo ridisegnata.

La gestione multi-account è particolarmente importante in quanto consente di separare le conversazioni e le notifiche e passare da un profilo all’altro direttamente sullo stesso dispositivo, senza dover fare altri acquisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sarebbe pronta a rivoluzionare l’app Android con una nuova interfaccia grafica ed un nuovo design, per metterlo in pari con il Material Design di Google. Nessuna informazione sulla data di lancio.