Whatsapp contro le fake news: nuovi filtri per i messaggi inoltrati

Con il passare degli anni Whtasapp è diventato un canale per la diffusione di fake news tra i più utilizzati del web, e per questo gli sviluppatori stanno cercando di mettere una pezza per bloccare il fenomeno.

Secondo un nuovo rapporto della CNBC, alle misure messe in campo negli scorsi mesi, Whatsapp vorrebbe aggiungerne di nuove.

Da oggi infatti la possibilità di inoltrare i messaggi è limitata a "cinque persone", il che vuol dire che nel momento in cui si seleziona un messaggio ricevuto non sarà possibile girarlo a più di cinque amici. La funzione era stata già testata in India nelle scorse settimane ed evidentemente ha riportato un riscontro positivo al punto che Whatsapp ha deciso di estenderla a tutto il mondo.

Si tratta senza dubbio di un importante passo in avanti, che va ad aggiungersi alla didascalia "inoltrato" aggiunta su ogni messaggio inoltrato ricevuto, per rendere riconoscibili facilmente le catene di Sant'Antonio o soprattutto le fake news che spesso vengono inviate a più mittenti in contemporanea.

In molti però fanno sapere che la diffusione potrebbe comunque essere amplificata dai gruppi di 256 persone, che restano comunque supportati da Whatsapp. A riguardo l'applicazione di Facebook non sembra avere intenzione di apportare modifiche.